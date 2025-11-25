Защитник «Зенита» Нино﻿ заинтересовал «Галатасарай», сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети X.

Российский клуб оценивает футболиста в 15 миллионов евро, однако не ставит продажу игрока в приоритет. В то же время за бразильским защитником следят «Крузейро», «Флуминенсе» и «Васко да Гама».

Нино перешел в «Зенит» из «Флуминенсе» в январе 2024 года за 11 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл 15 матчей во всех турнирах за петербургскую команду, но не отметился результативными действиями. Трудовой контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года.