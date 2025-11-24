Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор﻿ может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает известный инсайдер Экрем Конур.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

По данным источника, вингер не может договориться со «сливочными» о новом контракте, на этом фоне интерес к бразильцу проявили «Манчестер Сити», «Челси» и некоторые саудовские клубы.

Винисиусу 25 лет, за «Реал» он выступает с 2018-го.﻿ В нынешнем сезоне бразилец провел 23 матча на клубном уровне, забил шесть голов и сделал пять результативных передач. Действующий контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до конца июня 2027 года. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 150 миллионов евро.