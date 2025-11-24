Главный тренер французского «Марселя» Роберто Де Дзерби прокомментировал предстоящую игру с «Ньюкаслом» в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

«Нынешний Ньюкасл» — очень сильная и физически крепкая команда. Это будет сложный матч, впрочем, как и все остальные. На общем этапе осталось четыре игры, в каждой из них мы способны заработать очки.

Мы ожидаем, что наш соперник покажет свой максимум, у них полузащита очень высокого уровня. Но если мы будем думать только об оппоненте, можем забыть о самих себе. Нам стоит помнить и о своих сильных сторонах«, — цитирует Де Дзерби официальный сайт УЕФА.

"Ньюкасл" с 9 очками после 4 матчей занимает шестую строчку в таблице общего этапа ЛЧ. "Марсель" (3) пока располагается на 25-й строчке.