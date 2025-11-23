Полторы недели разговоров о кризисе, раздевалке и будущем Антонио Конте — и один вечер на «Марадонe», чтобы всё это хотя бы на время приглушить. «Наполи» выдал идеальный первый тайм против «Аталанты», дожал матч в более тяжёлой второй половине и на одну ночь снова оказался на вершине Серии А.

Результат матча Наполи Неаполь 3:1 Аталанта Бергамо 1:0 Давид Нерес 17' 2:0 Давид Нерес 38' 3:0 Ноа Ланг 45' 3:1 Джанлука Скамакка 52' Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Сэм Бёкема, Амир Ррахмани ( Жуан Жесус 64' ), Алессандро Буонджорно, Джованни Ди Лоренцо, Мигель Гутьеррес ( Паскуале Маццокки 69' ), Станислав Лоботка, Скотт МакТоминай, Ноа Ланг ( Маттео Политано 69' ), Давид Нерес ( Элиф Элмас 69' ), Расмус Хёйлунн ( Лоренцо Лукка 74' ) Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Давиде Дзаппакоста ( Никола Залевский 62' ), Рауль Белланова, Онест Аанор ( Джанлука Скамакка 46' ), Исак Хин, Берат Джимсити, Шарль Де Кетеларе ( Лазар Самарджич 77' ), Марио Пашалич ( Одилон Коссуну 46' ), Мартен де Рон, Адемола Лукман ( Дэниел Мальдини 82' ) Жёлтые карточки: Жуан Жесус 75' — Мартен де Рон 59', Давиде Дзаппакоста 62'

Статистика матча 6 Удары в створ 3 3 Удары мимо 9 45 Владение мячом 55 5 Угловые удары 3 3 Офсайды 1 11 Фолы 12

Конте не стал изобретать ничего нового, даже несмотря на неудачный отрезок в сезоне. Возврат к проверенной тройке в обороне, Лоботка и Мактоминей в центре, Нерес и Ланг между линиями под Хёйлунном. По сути, версия прошлогоднего «Наполи», только в новой интерпретации. А у руля «Аталанты» на фоне семи туров без побед дебютировал Раффаэле Палладино и сразу выставил более «газпериниевский» план. Без классического девятого номера, с широкими Лукманом и Де Кетеларе и попытками вломиться в штрафную набегающими полузащитниками.

Поначалу казалось, что матч может уйти в вязкий позиционный футбол. Много дуэлей по всему полю, Эдерсон буквально висит на Лоботке, Де Рон грызётся с Мактоминеем, «Аталанта» старается прижать хозяев к воротам. Но один эпизод сломал всю конструкцию. На 17-й минуте Хёйлунн в касание отдал филигранный пас в свободную зону за спины защитников, Нерес вылетел один на один, закрыл мяч от Аанора на рывке и аккуратно покатил мяч в дальний нижний. 322 дня без гола в чемпионате Италии — и вдруг такой хладнокровный финиш, будто никакого перерыва и не было.

Первый гол Нереса globallookpress.com

Этот мяч не только открыл счёт, он включил режим «команды Конте», «Наполи» стал короче, злее и прямолинейнее. Каждая потеря «Аталанты» в центре поля тут же оборачивалась вертикальной передачей. Ди Лоренцо постоянно выскакивал выше по правому флангу, Мактоминей подбирал второй мяч и сразу искал глубину.

Именно так родился второй гол. На 38-й минуте Карнесекки неудачно выбил мяч, Алессандро Буонджорно выиграл верх, а Мактоминей мгновенно вколол передачу между линиями на Нереса. Бразилец снова вывалился в зону между центральными и крайним защитником и пробил низом в дальний, без шансов для вратаря.

Давид Нерес globallookpress.com

К перерыву «Наполи» сделал то, что от чемпиона ждут в каждой игре –, довёл давление до логичного разгромного счёта. На 45-й минуте Ди Лоренцо получил пространство справа, навесил на дальнюю штангу, Ланг выскочил перед Беллановой и кивком головы отправил мяч в ворота. Карнесекки успел коснуться, но уже за линией — первый гол голландца в Серии А и разгром до перерыва.

Ноа Ланг globallookpress.com

Палладино опоздал на матч

Если в первом тайме Конте вернул «Наполи» тонус и структуру, то в начале второго Палладино, наконец, вошёл в игру. Новый тренер «Аталанты» не ждал, пока его аккуратно закатают в газон. В перерыве он убрал с поля Пашалища и Аанора, выпустив Скамакку и Коссуну и перестроив команду в более прямолинейные 3-4-3.

Контраст оказался разительным. Со Скамаккой «Аталанта» получила, наконец, точку опоры в штрафной. Центральные защитники «Наполи» перестали чувствовать себя комфортно, а навесы и прострелы стали чем-то большим, чем просто статистикой. Де Кетеларе чуть не вернул интригу фирменным кручёным ударом — мяч прошёл в сантиметрах над дальней крестовиной. Но настоящий сигнал прозвучал на 52-й минуте. Белланова убежал по правому флангу, навесил в зону между Рахмани и Буонджорно, а Скамакка с полулёта отправил мяч в ближний угол. 3:1, и вечер на «Марадонe» вдруг перестал быть таким беззаботным.

Гол Скамакки globallookpress.com

«Наполи» на этом отрезке впервые серьёзно поплыл. Интенсивность первого тайма дала о себе знать. Прессинг стал рваться, Лоботка и Мактоминей чаще опаздывали, а передачи вперёд превращались в мячи «на отбой». «Аталанта» же, наоборот, подпитывалась от собственного успеха. Это уже была та команда, которую Палладино после матча назовёт агрессивной, смелой и рискующей в передней линии. Проблема лишь в том, что первый тайм был полностью отдан под эксперименты с ложной девяткой, и догонять пришлось с форой -3.

Второй тайм за «Аталантой», но игра — за «Наполи»

Конте стал смотреть на происходящее философски. Как только ритм окончательно ушёл от «Наполи», посыпались замены. Сначала травму получил Рахмани (да, опять), его заменил Хуан Жезус. Затем вышли Маццокки, Элмас и Политано вместо уставших Ланга, Нереса и Гутьерреса. Плюс появились проблемы у Хёйлунна, которого пришлось менять на Лукку. Парадоксально, но именно выход молодого тарана помог хозяевам чуть успокоить игру. Луккa грамотно цеплялся за длинные передачи, зарабатывал фолы и давал команде подняться. Это не выглядело так эффектно, как размазывание соперника по полю до перерыва, но перед еврокубковой неделей такой режим был уместен.

«Аталанта» до последнего пыталась выжать из матча что-то большее. Но моменты Самарджича, Де Кетеларе и Скамакки остались лишь моментами. Всё, что смогли гости — лишить «Наполи» комфорта и вернуть себе самоуважение во втором тайме.