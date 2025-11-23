Полузащитник «Динамо» М Бителло высказался об уверенной победе своей команды в матче 16-го тура российской Премьер-лиги против махачкалинского «Динамо» (3:0).

Бителло — полузащитник «Динамо» М globallookpress.com

«Кто смотрит с трибун или журналисты, показалось, что легкий матч. Но в РПЛ игры сложные. Мы не страдали — у Махачкалы было только два момента. Мы контролировали игру.

Ролан — хороший тренер. Он много помог команде. У него есть качества тренера. Сегодня он просил меня помочь команде. Все знают, что мне больше нравится играть как десятка или на фланге», — передает слова Бителло Чемпионат.

После этого матча московское «Динамо» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против «Зенита» 27-го ноября в Кубке России.