Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов полностью поддерживает идею лимита на иностранных тренеров.

Хасанби Биджиев — тренер «Динамо» Мх globallookpress.com

«Ну, я всегда за отечественную школу тренеров, а как она будет действовать все-таки не мне решать. Как скажет регулятор, так и сделаем», — сказал Газизов «Советскому спорту».

Ранее в СМИ прошла новость, что Министерство спорта РФ разрабатывает лимит на иностранных специалистов. Согласно нему, в тренерский штаб должно входить не более двух иностранцев, а остальные места должны занимать россияне.

Главным тренером «Динамо» Махачкала сейчас является Хасанби Биджиев.