Крайний защитник сборной Франции и «Арсенала» Бакари Санья считает, что Килиан Мбаппе пока не достиг величия своих знаменитых предшественников — Зинедина Зидана и Тьерри Анри.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Сложно поставить его в пятёрку лучших и в один ряд с Зинедином Зиданом и Тьерри Анри, потому что у этих легендарных игроков, завершивших карьеру, не было социальных сетей. Преимущество Мбаппе в том, что он получил гораздо больше внимания и признан сообществом игроком мирового класса.

Мы смогли увидеть весь его путь, то, как он развивался; он был в центре внимания. В истории Франции было много великих игроков, таких как Мишель Платини, Патрик Виейра, Клод Макелеле, это лишь некоторые из них. Однако Мбаппе сейчас определённо входит в десятку лучших, конечно же, способен стать ещё лучше», — приводит слова Санья Get French Football News.

26-летний Мбаппе провел в составе сборной Франции 94 матча и забил 55 мячей. Нападающий является чемпионом мира 2018 года, 7 раз выигрывал Лигу 1. В этом сезоне Мбаппе провел 16 матчей за «Реал» и забил в них 18 голов.