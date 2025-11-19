Завершились два матча группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года (группа В).
Швейцария сыграла вничью с Косово со счетом 1:1.
Швейцарцы вышли вперед на 47-й минуте благодаря голу Рубена Варгаса.
Сборная Косово сумела сравнять счет на 74-й минуте, отличился Флоран Муслия.
Результат матча
КосовоПриштина1:1ШвейцарияБерн
0:1 Рубен Варгас 47' 1:1 Флоран Муслия 74'
Косово: Арьянет Мурич, Люмбард Деллова, Амир Ррахмани (Илир Красники 72'), Фидан Алити, Дион Галлапени, Мергим Войвода, Велдин Ходжа (Эдон Жегрова 63'), Эльвис Реджбечай, Флоран Муслия, Фисник Аслани (Baton Zabergja 63'), Ведат Мурики
Швейцария: Грегор Кобель, Рикардо Родригес, Мануэль Аканджи, Нико Эльведи, Сильван Видмер (Исаак Шмидт 76'), Иоганн Манзамби, Джибриль Соу, Гранит Джака (Симон Зом 76'), Михел Эбишер, Рубен Варгас (Анди Зачири 69'), Брил Эмболо (Фабиан Ридер 69')
Жёлтые карточки: Альбион Рахмани 10' (Косово), Эльвис Реджбечай 90+4' (Косово)
В параллельном матче Швеция поделила очки со Словенией (1:1).
Гости открыли счет на 65-й минуте благодаря точному удару Тими Элшника.
Швеция сравняла счет на 88-й минуте, отличился Густав Лундгрен.
По итогам квалификации Швейцария расположилась на 1-й позиции в своей группе с 14-ю очками в активе. На 2-й строчке — Косово с 11-ю баллами. Третье место занимает Словения (4 очка), а на последней позиции — Швеция (2).