По итогам квалификации Швейцария расположилась на 1-й позиции в своей группе с 14-ю очками в активе. На 2-й строчке — Косово с 11-ю баллами. Третье место занимает Словения (4 очка), а на последней позиции — Швеция (2).

В параллельном матче Швеция поделила очки со Словенией (1:1).

Швейцария сыграла вничью с Косово со счетом 1:1.

Завершились два матча группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года (группа В).

