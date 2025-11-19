Бывший игрок сборной Нидерландов Уэсли Снейдер высказался про Ламина Ямаля.  По его мнению, форвард может стать такой же легендой каталонского клуба как Лионель Месси.

Ламин Ямаль
Ламин Ямаль globallookpress.com

«Сейчас мы говорим о том, сможет ли Ламин Ямаль когда-нибудь стать Месси.  Ламин Ямаль в "Барселоне" — это уже новый Месси.  Они никогда его не отпустят, и я думаю, что этот парень сам не захочет уходить.  Он там с юности и уже многого добился, будучи игроком основного состава.  Он заработал много денег.  Он — большая звезда команды.  Зачем вам переезжать в Англию, Германию или куда-то еще?  Это бессмысленно.

Возможно, он уйдет позже, как Месси, чтобы попробовать что-то новое, но сейчас 2025 год.  Если мы возобновим этот разговор через 10 лет, Ламин Ямаль все еще будет в "Барселоне".  Сможет ли Ямаль достичь уровня Месси или даже превзойти его, став лучше?  Это возможно.  Игроки прогрессируют с каждым годом, а он уже находится на столь высоком уровне», — сказал Снейдер AdventureGamers.