Бывший игрок сборной Нидерландов Уэсли Снейдер высказался про Ламина Ямаля. По его мнению, форвард может стать такой же легендой каталонского клуба как Лионель Месси.

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Сейчас мы говорим о том, сможет ли Ламин Ямаль когда-нибудь стать Месси. Ламин Ямаль в "Барселоне" — это уже новый Месси. Они никогда его не отпустят, и я думаю, что этот парень сам не захочет уходить. Он там с юности и уже многого добился, будучи игроком основного состава. Он заработал много денег. Он — большая звезда команды. Зачем вам переезжать в Англию, Германию или куда-то еще? Это бессмысленно.

Возможно, он уйдет позже, как Месси, чтобы попробовать что-то новое, но сейчас 2025 год. Если мы возобновим этот разговор через 10 лет, Ламин Ямаль все еще будет в "Барселоне". Сможет ли Ямаль достичь уровня Месси или даже превзойти его, став лучше? Это возможно. Игроки прогрессируют с каждым годом, а он уже находится на столь высоком уровне», — сказал Снейдер AdventureGamers.