Французская профессиональная футбольная лига (LFP) объявила, что матч за Суперкубок Франции 2026 года состоится 8 января на стадионе «Джабер-эль-Ахмед» в Эль-Кувейте (столица Кувейта).

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» globallookpress.com

В этом поединке встретятся чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» и обладатель национального Кубка «Марсель». Время начала матча и состав судейской бригады будут объявлены дополнительно.

Начиная с 2009 года, матч за Суперкубок регулярно проводится за пределами Франции. До этого момента игры проходили в таких странах, как Катар, Израиль, Китай, Марокко, США, Тунис и Канада.