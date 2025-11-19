Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек﻿ скептически отозвался о шансах 22-летнего полузащитника «Манчестер Сити»﻿ Райана Шерки попасть в состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

Райан Шерки globallookpress.com

«Магнес Аклиуш, Майкл Олисе и Кристофер Нкунку — его прямые конкуренты. У него нет ни единого шанса. Все зависит от того, как он будет проявлять себя в Манчестер Сити и как хорошо будет действовать команда», — сказад Доменек в эфире L'Equipe TV.

Летом 2025 года Шерки перешёл в «Манчестер Сити» из «Лиона» за 36,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел 13 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативных передачи.