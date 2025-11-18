Известный французский форвард Карим Бензема отреагировал на слухи о потенциальном назначении Зинедина Зидана главным тренером сборной Франции.

Зинедин Зидан globallookpress.com

«У Зизу есть все, чтобы быть тренером. Он доказал это в Реале. Мое возвращение в сборную при Зидане? Сейчас я далек от сборной Франции, но вы никогда не знаете, что случится в будущем. Я концентрируюсь на том, что у меня есть сейчас»,﻿ — приводит цитату Бенземы L'Equipe.

Зинедин Зидан, который возглавлял мадридский «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год, трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании и дважды выигрывал Суперкубок страны.

По информации издания AS, Зидан достиг принципиальной договоренности о том, что после чемпионата мира 2026 года он станет главным тренером сборной Франции, сменив на этом посту Дидье Дешама.​