Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк рассказал об амбициях команды на чемпионате мира.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

«Мы сделали то, что должны были сделать. Ближе к концу мы стали играть немного небрежно, но это была хорошая победа. В отборе у нас было несколько сложных периодов. У нас будут товарищеские матчи в марте и июне, чтобы улучшить ситуацию и подготовиться к чемпионату мира»,﻿ — сказал ван Дейк в интервью Voetbal International.

Вчера сборная Нидерландов разгромила команду Литвы со счетом 4:0 и уверенно заняла первое место в группе G, выйдя на чемпионат мира. Ван Дейк провел 72-й матч в статусе капитана сборной, побив рекорд Франка де Бура по количеству игр в этой роли.