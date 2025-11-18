В ответном матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года в азиатской зоне Ирак вырвал победу на своем поле у ОАЭ — 2:1.

На 52-й минуте гости вышли вперед после точного удара Кайо Лукаса.

Ирак смог отыграться на 66-й минуте благодаря голу Меме на 66-й минуте.

Победу хозяевам принес гол того же Меме на 90+17-й минуте с пенальти.

Напомним, что первая игра завершилась ничейным исходом 1:1.

Теперь Ирак сразится в стыковых матчах за право играть в финале мундиаля, соперник станет известен позже.