Каталонская «Барселона» активно интересуется универсальным нападающим 19-летним Райаном из бразильского клуба «Васко да Гама».

Журналист Экрем Конур сообщил, что испанский гранд уже направил предложение о трансфере игрока на сумму от 25 до 30 миллионов евро. Ранее в сентябре 2025 года «Зенит» попытался приобрести Райана, но получил отказ от «Васко да Гама».

В текущем году нападающий сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и сделал одну результативную передачу. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Райана составляет 18 миллионов евро.