Бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и «Кубани» Андрей Аршавин выразил сомнение в том, что российская национальная команда будет допущена до чемпионата Европы по футболу в 2028 году.

Андрей Аршавин globallookpress.com

«Касаемо возможного допуска в 2028 году, если честно, я в это не верю. В любом случае это точно не будет решаться в кулуарах футбольных организаций, это решается на земле, на СВО»,﻿ — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».

Напомним, что все российские команды, включая сборные, были отстранены от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА в 2022 году, и на данный момент перспектива участия в крупных европейских турнирах у сборной России остаётся крайне неопределенной.