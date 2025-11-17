Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о матчах сборной России с Перу (1:1) и Чили (0:2).

«Матч сборной России — это честь футбольной страны.  Играется гимн.  Тренер, тебе не стыдно за поражение 0:2?  Да и в предыдущем матче только ничья была.  Да, там вратарь ошибся — ну так забейте больше!

После матча футболисты дают интервью: "Ну проиграли, бывает".  Подождите, а у вас есть честь спортивная?  На один матч пришло 45 тыс.  зрителей, на другой — больше 30 тыс.  Болельщики приходят на стадион, чтобы увидеть, что вы умеете играть в футбол.  Говорят: "Вот, в первом тайме у нас были моменты…" Значит, вы плохие мастера, если забить не можете.

На табло 0:2.  Это же позор!  Но я не слышал извинений ни от тренеров, ни от игроков.  Что это за отношение к футболу?  Совесть-то есть?

Меня удивила история с Глушенковым.  Любой другой тренер сборной поставил бы его на матч в Санкт-Петербурге.  Немало людей пришло на трибуны, чтобы посмотреть на Глушенкова в форме сборной.  Это же один из лучших футболистов в стране.  Более того, очень хотелось посмотреть их вместе с Батраковым.  А Карпин в Сочи Батракова с первых минут не выпустил.  По каким соображениям?  Почему двух лучших игроков не свести в одну команду?  У него какие-то свои задумки.  Почему он экспериментирует над сборной?  Дадут ли ему дальше работать, если ещё пара таких поражений случится?  Его тогда и из сборной же могут уволить.  Институт сборных у нас сейчас какой-то неполноценный.

По телевизору нам рассказывают, что у России лучшие показатели по количеству побед, а с кем мы играли?  Сербия?  Так она плохо играет, всё проигрывает.  Недоумеваю по поводу всей этой ситуации», — цитирует Орлова «Чемпионат».

Напомним, что сборная России отстранена от международных соревнований с 2022 года.