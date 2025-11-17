Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн отметил исторический успех национальной команды, опубликовав пост после выхода на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Поводом стал матч 10-го тура квалификации против Италии (4:1), где форвард оформил дубль.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Наконец-то! » — написал Холанн в X, сопроводив сообщение эмодзи с флагом Норвегии.

Сборная Норвегии напрямую квалифицировалась на чемпионат мира, став первой в группе с Италией, Молдавией, Израилем и Эстонией. Команда выиграла все восемь матчей отбора и завершила его с разницей мячей 37:5.

Также 25-летний Холанн уверенно возглавляет гонку бомбардиров европейской квалификации, имея на счету 16 голов и опережая ближайших соперников на восемь мячей.