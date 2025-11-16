Главный тренер сборной Англии Томас Тухель предупредил игроков своей команды о риске получения красной карточки перед матчем с Албанией в отборе на чемпионат мира 2026 года.

Томас Тухель globallookpress.com

«Пожалуйста, никаких красных карточек. В случае крайней необходимости мы, конечно, можем позволить себе схватить соперника за футболку, если он уходит в отрыв, но в случае сомнений будет разумнее этого не делать»,﻿ — приводит слова Тухеля Independent.

После семи матчей сборная Англии набрала 21 очко и возглавляет турнирную таблицу группы К. Албания с 14 очками занимает второе место.