Тренер сборной России Николай Писарев высказался о поражении в матче с Чили (0:2).

Николай Писарев globallookpress.com

«Было очень много зрителей — я вообще не помню, когда в Сочи собиралось больше 30 тысяч. Хорошее качество газона — для нас это было очень важно. Нам не нужна была победа любой ценой, прежде всего нужно было проверить свои сильные и слабые стороны с хорошим соперником. Поэтому я бы этот матч однозначно занес в копилку сборной России, потому что не так часто приходится играть с соперником такого уровня.

В этом слоте нам повезло — было два достойных соперника. Последний матч дал нам много информации. Я считаю, что мы провели его на очень хорошем уровне. Мы не забили очень много своих моментов, а соперник воспользовался нашими ошибками. Есть над чем работать — к весне проведем работу над ошибками», — цитирует Писарева «Матч ТВ».

Напомним, что у сборной России прервалась серия из 22 матчей без поражений.