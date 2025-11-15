Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о ничьей национальной команды против Перу (1:1) в товарищеской встрече.

Эпизод матча Россия — Перу globallookpress.com

«Я был несколько разочарован игрой сборной России в матче с Перу. С большой надеждой думаю о том, что матч с Чили будет гораздо интереснее. Если будем рассуждать о том, почему не удался прошлый матч, было несколько причин — игроки были недонастроены, в отличие от предыдущих матчей. Качество газона не позволяло вести быструю игру.

Почему я на это обращаю внимание? В последнее время наша сборная привержена быстрому и скоростному футболу. Состав позволяет играть в агрессивный футбол. В этот раз скорости сбросили и не были активны в обороне. Эти недостатки мы исправим», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Следующий матч Россия проведет против Чили 15 ноября в Сочи.