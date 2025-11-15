Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о ничьей национальной команды против Перу (1:1) в товарищеской встрече.

Эпизод матча Россия — Перу
Эпизод матча Россия — Перу globallookpress.com

«Я был несколько разочарован игрой сборной России в матче с Перу.  С большой надеждой думаю о том, что матч с Чили будет гораздо интереснее.  Если будем рассуждать о том, почему не удался прошлый матч, было несколько причин — игроки были недонастроены, в отличие от предыдущих матчей.  Качество газона не позволяло вести быструю игру.

Почему я на это обращаю внимание?  В последнее время наша сборная привержена быстрому и скоростному футболу.  Состав позволяет играть в агрессивный футбол.  В этот раз скорости сбросили и не были активны в обороне.  Эти недостатки мы исправим», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Следующий матч Россия проведет против Чили 15 ноября в Сочи.