Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман подвел итоги игры с Польшей (1:1) в рамках отбора на чемпионат мира-2026.

Рональд Куман globallookpress.com

«Разочарования больше чем радости, но, с другой стороны, мы сделали еще один шаг в направлении чемпионата мира. Нелегко играть с командами, которые обороняются так глубоко. Нам надо было быть терпеливыми, следовало пытаться атаковать по-разному, но мы создали впереди недостаточно», — цитирует пресс-служба УЕФА Кумана.

Нидерланды возглавляют таблицу группы G с 17 очками, Польша (14) идет следом за ней. Теперь 17 ноября команда Кумана примет Литву, а Польша отправится на выезд в Мальту.