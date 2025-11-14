Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился мыслями о предстоящей встрече отбора ЧМ-2026 против команды Испании.

Вилли Саньоль globallookpress.com

«После таких поражений от Испании, как 1:7, 1:3, 1:4, 0:2, пора уже показать другой результат. Но надо понимать, что Испания одна из двух лучших сборных в мире. Наша задача — минимизировать число не вынужденных ошибок. Игра потребует много эмоций, поскольку мы в долгу перед болельщиками. Знаю, что впервые за всё это время не все билеты распроданы. И это упрёк в наш адрес.

Эйфория после Евро и дальнейшей победой над Чехией давно уже должна пройти. Надеюсь, игроки это понимают. Мы должны день за днём доказывать, что тот успех не был случаен. Понятно, для нас важна Лига наций, но завтрашний матч с чемпионами Европы — большой вызов. Мы не можем рисковать Микаутадзе, поэтому полный матч он не приведёт», — приводит слова Саньоля «Чемпионат».

Матч Грузии и Испании состоится 15 ноября в Тбилиси. Начало — в 20:00 мск.