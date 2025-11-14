Наставник сборной Украины Сергей Ребров высказался по поводу игры со сборной Франции (0:4) в рамках отбора на ЧМ-2026.

Сергей Ребров globallookpress.com

«Я думаю, было два ключевых момента.  Первый — это пенальти в ворота Франции.  Насколько я видел, их игрок шёл с открытой ногой, и, по-моему, там должен быть 11-метровый.  Но судья решил по-другому.  А дальше — пенальти в наши ворота.  Да, это два ключевых эпизода игры.  Хотя я не считаю, что только они определили результат.  Франция во втором тайме создала очень много моментов, когда на действиях наших игроков отразилась усталость.

Думаю, все понимали, что сегодняшняя игра с Францией мало что решает.  Считаю, что игроки выходили с подходящим настроением.  Но я не могу сказать, что кто-то не дорабатывал или недобегал.  Все понимают, что решающим будет следующий матч.  Уверен, что ребята будут максимально настроены и уже сейчас готовятся к нему», — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.

Франция выиграла группу D с 13 очками и уже отобралась на мундиаль.  Украина пока занимает 3-ю строчку с 7 очками и в последнем туре ей предстоит матч с Исландией (7) на своем поле.