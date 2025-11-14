Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о текущем положении дел в нашем футболе.

Виктор Онопко globallookpress.com

«Без сомнения, наш чемпионат очень интересный и сильный. Хорошее сравнение — это когда футболисты приезжают в сборную. Когда мы играем против других сборных, то подтверждается, что у нас всё хорошо в футболе. С нами хотят играть, нас любят не только в России, но и в Европе и мире», — цитирует Онопко «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России с 2022 года отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.