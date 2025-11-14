Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал роль нападающего Килиана Мбаппе для команды.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«У Килиана все хорошо. Он снова на пике и физически, и морально. С тех пор как Мбаппе перенял капитанскую повязку, он хорошо выполняет свою работу. Он не только отличный игрок, но также умеет сплотить всех остальных. Это часть его лидерских качеств. Он слушал и учился. Сборная Франции всегда будет сильнее, если Мбаппе в составе. Он упрощает нам выполнение задач. Он сегодня все выполнил на отлично — и как игрок, и как капитан», — цитирует наставника сборной Франции официальный сайт УЕФА.

В матче отборочного турнира ЧМ-2026 со сборной Украины (4:0) Мбаппе оформил дубль, а Франция обеспечила себе участие в финальной части мундиаля с первого места.