Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал роль нападающего Килиана Мбаппе для команды.

«У Килиана все хорошо.  Он снова на пике и физически, и морально.  С тех пор как Мбаппе перенял капитанскую повязку, он хорошо выполняет свою работу.  Он не только отличный игрок, но также умеет сплотить всех остальных.  Это часть его лидерских качеств.  Он слушал и учился.  Сборная Франции всегда будет сильнее, если Мбаппе в составе.  Он упрощает нам выполнение задач.  Он сегодня все выполнил на отлично — и как игрок, и как капитан», — цитирует наставника сборной Франции официальный сайт УЕФА.

В матче отборочного турнира ЧМ-2026 со сборной Украины (4:0) Мбаппе оформил дубль, а Франция обеспечила себе участие в финальной части мундиаля с первого места.