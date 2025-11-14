Сборная Хорватии примет у себя дома сборную Фарерских островов в рамках поединка квалификации чемпионата мира, который состоится 14 ноября в Риеке в 22:45 по мск.

Хорватия с большой долей вероятности выйдет из группы L с первой позиции. Сейчас «шашечные» лидируют с 16 очками, опережая ближайшего конкурента в лице Чехии на 3 пункта. При этом у хозяев на игру больше в запасе.

Фареры проводят историческую квалификацию, поскольку в этом году у островитян есть реальный шанс зацепиться за путевку на мундиаль. Гости занимают 3-е место с отрывом в один балл от Чехии. Обе команды имеют по одной игре в запасе.

Однако задача на последний тур выпала непростая. Фарерам остается лишь победить Хорватию, а Чехии потерять очки в матче с Гибралтаром. Как знать, в прошлом туре гости одержали историческую победу над Чехией со счетом 2:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.60.

Букмекеры полагают, что Хорватия не даст шансов Фарерам, котировки на победу составляют 1.11 и 25.0 соответственно.

Искусственный интеллект предсказал Хорватии крупную победу со счетом 4:0.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.