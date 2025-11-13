Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящей встречи против команды Сербии в рамках отборочного раунда ЧМ-2026.

Томас Тухель globallookpress.com

«Все всегда зависит от нас, и я думаю, что в прошлом матче мы это сделали, и мы постараемся сделать это снова. Мы не должны воспринимать победу со счетом 5:0 как лёгкий матч. Мы должны напомнить игрокам о тяжелой работе и усилиях, которые мы вложили, чтобы добиться такого результата, и мы должны сделать это снова. Для них это, по сути, финал, поэтому я думаю, мы увидим их лучшую сторону, сильную команду», — цитирует слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Матч между командами состоится 13 ноября на «Уэмбли». Начало — 22:45 по Москве.