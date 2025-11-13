Защитник «Ростова» Виктор Мелехин прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны московского «Динамо» и главного тренера клуба Валерия Карпина.﻿

Виктор Мелехин globallookpress.com

«Узнал из новостей, сказать особо нечего. Мне ничего об этом неизвестно. Да, Карпин сказал, что был бы рад видеть меня и Ваханию у него. Но мне сказать нечего»,﻿ — приводит слова Мелехина «Чемпионат».

В текущем сезоне 21-летний Мелёхин провел 19 матчей за «Ростов» и забил один гол. По оценке авторитетного портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 3 миллиона евро.﻿