Стали известны стартовые составы сборных Франции и Украины на матч группового этапа чемпионата мира 2026-го года.

Килиан Мбаппе — нападающий сборной Франции globallookpress.com

Франция: Меньян, Кунде, Салиба, Юпамекано, Динь, Канте, Коне, Олисе, Шерки, Баркола, Мбаппе.

Украина: Трубин, Забарный, Сваток, Михавко, Караваев, Очеретько, Ярмолюк, Назарина, Михайличенко, Гуцуляк, Яремчук.

Матч между этими сборными стартует сегодня, 13-го ноября в 22:45 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

Франция располагается на 1-й позиции в группе D с 10-ю очками в активе. Украина — на 2-й строчке с 7-ю баллами.