Представлено расписание общего этапа чемпионата Европы 2028 года, который пройдет в Великобритании и Ирландии.

Кубок чемпионата Европы globallookpress.com

Матч открытия стартует 9 июня 2028 года на Национальном стадионе Уэльса в Кардиффе матчем группы А. Восемь из девяти стадионов турнира, за исключением «Уэмбли», примут матчи 1/8 финала.

Четвертьфиналы пройдут в четырех ассоциациях-организаторах: «Дублин Арена» (Ирландия), «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия), Национальном стадионе Уэльса в Кардиффе и на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

Заключительная неделя пройдет на «Уэмбли» в Лондоне, где полуфиналы состоятся 4 и 5 июля, а финал запланирован на 9 июля. Для всех матчей турнира установлено три времени начала: 15:00, 18:00 и 21:00 по центральноевропейскому летнему времени. Финал начнется в 18:00 по центральноевропейскому летнему времени (17:00 по местному времени).​