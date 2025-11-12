Экс-футболист сборной России Владислав Радимов оценил важность полузащитника «Монако» Александра Головина для национальной команды.

Александр Головин globallookpress.com

«Головин — опытный футболист. Он один из немногих российских игроков, который выступает в европейском чемпионате, в команде из Лиги чемпионов. Понятно, что он должен выступать за сборную России, если находится в праймовой форме», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Головин будет капитаном сборной России на матч против команды Перу, который состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — 20:00 по мск.