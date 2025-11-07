Стала известна заявка сборной Франции на предстоящие ноябрьские матчи. 1
3 ноября трехцветные встретятся в квалификации ЧМ-2026 с Украиной, а 16 ноября сыграют против Азербайджана.
Вратари: Люка Шевалье («ПСЖ»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»).
Защитники: Лука Динь («Астон Вилла»), Мало Гюсто («Челси»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»).
Полузащитники: Ману Коне («Рома»), Н'Голо Канте («Аль-Иттихад»), Эдуарду Камавинга («Реал»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).
Нападающие: Магнес Аклиуш («Монако»), Брэдли Баркола («ПСЖ»), Райан Шерки («Манчестер Сити»), Юго Экитике («Ливерпуль»), Рандаль Коло-Муани («Тоттенхэм»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Килиан Мбаппе («Реал»), Майкл Олисе («Бавария»), Кристофер Нкунку («Милан»).