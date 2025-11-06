После этого матча «Интер» занимает 3-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 12-ю очками в активе. «Кайрат» — на 34-й позиции (1).

У «Интера» отличились Лаутаро Мартинес на 45-й минуте и Карлос Аугусто на 67-й минуте.

Единственный гол у казахстанской команды записал на свой счет Офри Арад на 55-й минуте.

«Интер» на своем поле одолел «Кайрат» (2:1) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

1.90

