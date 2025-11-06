«Интер» на своем поле одолел «Кайрат» (2:1) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Единственный гол у казахстанской команды записал на свой счет Офри Арад на 55-й минуте.
У «Интера» отличились Лаутаро Мартинес на 45-й минуте и Карлос Аугусто на 67-й минуте.
Результат матча
ИнтерМилан2:1КайратАлма-Ата
1:0 Лаутаро Мартинес 45' 1:1 Офри Арад 55' 2:1 Карлос Аугусто 67'
Интер: Ян Зоммер, Янн Биссекк (Мануэль Аканджи 81'), Стефан де Врей, Карлос Аугусто, Дензел Дюмфрис, Федерико Димарко, Давиде Фраттези (Petar Sucic 63'), Николо Барелла (Хакан Чалханоглу 71'), Пётр Зелиньски, Франческо Пио Эспозито (Маркус Тюрам 71'), Лаутаро Мартинес (Анж-Йоан Бонни 46')
Кайрат: Темирлан Анарбеков, Офри Арад (Рикардиньо 71'), Дамир Касабулат (Гиорги Зариа 76'), Луиш Мата, Егор Сорокин, Александр Широбоков, Александр Мрынский, Валерий Громыко (Еркин Олегулы Тапалов 46'), Эдмилсон Фильо (Олжас Байбек 71'), Дастан Сатпаев, Жорже Жоржинью (Адилет Садыбеков 76')
Жёлтые карточки: Николо Барелла 58' — Жорже Жоржинью 6'
После этого матча «Интер» занимает 3-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 12-ю очками в активе. «Кайрат» — на 34-й позиции (1).