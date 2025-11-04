Нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду, ранее выступающий за «Манчестер Юнайтед», выразил поддержку главному тренеру «красных дьяволов» Рубену Амориму.

Рубен Аморим globallookpress.com

«Он делает все, что в его силах. Что вы хотите увидеть? Чудеса? Чудеса невозможны. Мы в Португалии говорим: "Чудеса бывают только в Фатиме"… И он не будет творить чудеса. У команды есть хорошие игроки, но некоторые из них не понимают, что такое "Манчестер Юнайтед"", — цитирует приводит слова Роналду Sport Bible.

Рубен Аморим возглавил 'Манчестер Юнайтед' в ноябре 2024 года, под его руководством команда дошла до финала Лиги Европы-2024/2025, где уступила 'Тоттенхэму' (0:1).

Манкунианцы после 10-ти туров АПЛ занимают 8-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.