«Реал» Овьедо примет «Осасуну» в последнем матче 11-го тура испанской Примеры. Игра состоится 3 ноября в 23:00 мск.
«Овьедо» в 3 очках от спасительной 17-й строчки и потому будет пытаться одержать победу. В прошлом туре хозяевам не удалось обыграть «Жирону» (3:3). Последний раз коллектив выигрывал 30 сентября, когда на выезде победил «Валенсию» (2:1).
«Осасуна» проиграла 2 последних матчах и с 10 очками занимает 15-е место. Памплонцы играют не сильно лучше соперника. У них всего две победы в этом сезоне. При этом у коллектива есть самое слабо место — это выездные встречи. «Осасуна» на выезде проиграла 5 из 5 поединков.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.59.
- Букмекеры предлагают 3.20 и 2.47 на победу команд в матче, 3.20 они дают на ничью.
- Искусственный интеллект считает, что команды не откроют счет и сыграют нулевую ничью.
Трансляция матча
