В 9-м туре чемпионата Германии «Кельн» на своем поле уверенно разобрался с «Гамбургом» — 4:1.
За «козлов» голы забивали Рагнар Ахе (25-я), Флориан Кайнц (48-я) и Саид Эль-Мала (90+4-я), Якуб Каминский (90+9-я).
Единственный мяч в составе гостей на счету Жана-Люка Домпе.
Результат матча
КёльнКёльн3:1ГамбургГамбург
1:0 Рагнар Ахе 25' 2:0 Флориан Кайнц 48' 2:1 Жан-Люк Домпе 61' 3:1 Саид эль Мала 90+4'
Кёльн: Марвин Швебе, Жоэль Шмид (Себастьян Себулонсен 46'), Дженк Озкачар, Кристоффер Лунн, Эрик Мартель, Линтон Майна (Доминик Хайнц 67'), Денис Хусейнбашич, Якуб Каминьский, Флориан Кайнц (Саид эль Мала 67'), Рагнар Ахе (Мариус Бюльтер 73'), Isak Bergmann Johannesson (Том Краус 67')
Гамбург: Даниэл Фернандеш, Миро Мухайм, Лука Вушкович, Вильям Микельбренсис (Immanuel Pherai 77'), Фабиу Виейра, Николай Ремберг, Альберт Самби Локонга (Роберт Глатцель 89'), Даниэль Эльфадли, Жан-Люк Домпе (Александер Рёссинг-Лелесиит 90'), Рансфорд Кёнигсдёрффер (Юссуф Поульсен 59'), Райан Филипп (Георгий Гочолеишвили 77')
Жёлтые карточки: Мариус Бюльтер 78' — Николай Ремберг 10', Фабиу Виейра 74', Immanuel Pherai 78', Юссуф Поульсен 79'
Красные карточки: Immanuel Pherai 79' (Гамбург), Фабиу Виейра 83' (Гамбург)
Теперь у «Кельна» 14 очков и шестое место в таблице Бундеслиги. «Гамбург» (8) — 13-й.