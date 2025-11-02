Теперь у «Кельна» 14 очков и шестое место в таблице Бундеслиги. «Гамбург» (8) — 13-й.

Единственный мяч в составе гостей на счету Жана-Люка Домпе.

За «козлов» голы забивали Рагнар Ахе (25-я), Флориан Кайнц (48-я) и Саид Эль-Мала (90+4-я), Якуб Каминский (90+9-я).

В 9-м туре чемпионата Германии «Кельн» на своем поле уверенно разобрался с «Гамбургом» — 4:1.

