Сумеет ли «Кёльн» справиться с «динозаврами»?

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.18

2 ноября в 9-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Кёльн» и «Гамбург». Начало игры — в 17:30 мск.

«Кёльн»

Турнирное положение: «Козлы» способны побороться за выход в еврокубки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Кёльн» в 8 матчах набрал 11 зачетных баллов. В них команда отличилась 12 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Козлы» по всем статьям уступили «Баварии» (1:4).

До того команда потерпела поражение от «Боруссии» Д (0:1). А вот поединок с «Аугсбургом» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Кёльн» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Ян Тильманн — травмирован.

Состояние команды: «Козлы» нынче несколько сбавили обороты. Команда уступила в 2 своих последних матчах.

Причем «Кёльн» традиционно неудачно противостоит «Гамбургу». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается подтянуться к зоне еврокубков.

«Гамбург»

Турнирное положение: «Динозавры» сражаются за выживание в элите. Команда ныне пребывает на 13 строчке турнирной таблицы.

Причем «Гамбург» на 4 очка опережает опасную зону. Команда в восьми стартовых поединках отличилась 7 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Динозавры» минимально одолели «Хайденхайм».

До того команда была бита нестабильным «Вольфсбургом» (0:1). А вот чуть ранее она уступила еще и «РБ Лейпцигу» (1:2).

При этом «Гамбург» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Динозавры» потенциально способны прибавить. Команда имеет в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей.

При этом «Гамбург» не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чаще гола за матч.

Команда в двух последних очных поединках переиграла «Кёльн». Да и в нынешней диспозиции «динозавры» способны зацепиться за очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Гамбург» способен воспользоваться не лучшим психологическим состоянием соперника.

Статистика для ставок

«Динозавры» в среднем забивают реже гола за матч

Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч

«Кёльн» уступил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кёльн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 3.22.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.63 и 2.31.

Прогноз: «Кёльн» явно поборется за выход в еврокубки, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить, да и оборона «динозавров» не отличается монолитностью.

Ставка: Победа «Кёльна» за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50