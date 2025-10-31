Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор после скандального поведения в матче 10-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» встретился с главным тренером клуба Хаби Алонсо, пишет издание COPE.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

В матче Винисиуса заменили на 72-й минуте, и он выразил недовольство, уйдя в подтрибунное помещение и не попрощавшись с тренером. Позже бразилец извинился перед одноклубниками, тренерским штабом и президентом клуба, заявив, что его эмоциональная реакция была вызвана желанием помочь команде.

Встреча Винисиуса с Алонсо прошла после командного разговора, на которой футболист лично принес извинения. Согласно источникам, клуб, тренер и игрок приняли эти извинения, и ситуация урегулирована. Винисиус пообещал продолжать работать на благо «Реала» и бороться в каждой игре.

В нынешнем сезоне Винисиус провел десять матчей в Ла Лиге, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.