Матч 11-го тура испанской Примеры между «Хетафе» и «Жироной» состоится 31 октября в 23:00 по мск.

«Хетафе» потенциально достает до еврокубковой зоны, поэтому «горожанам» есть смысл постараться для победы. Клуб сейчас на эмоциональном подъеме после победы над «Атлетиком» Бильбао, которая позволила хозяевам прервать их длительную безвыигрышную серию.

«Жирона» имеет свою задачу. После 10 туров команда занимает последнее место, но уже сегодня гости могут покинуть зону вылета, если выиграют и конкуренты дадут этот коридор. В любом случае 3 очка для команды «Жироны» будут не лишними, учитывая, что у них только одна победа в 10 матчах турнира.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают «Хетафе» фаворитом за 2.21, на победу «Жироны» они дают 3.95.

Эксперты LiveSport сделали свои ставки и рассказали о них в этом прогнозе.

Искусственный интеллект считает, что победит «Хетафе» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Хетафе» — «Жирона» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.