Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подвел итог года работы в английском клубе.

Рубен Аморим globallookpress.com

«Это было по-настоящему непросто, были и хорошие, и плохие моменты. Я многому научился. Я понял, что даже в трудные моменты могу придерживаться того, во что верю.

Сегодня мой ответ лучше, чем тот, который я дал бы три недели назад. Это одно из самых больших достижений в моей жизни, я хочу остаться здесь на долгие годы», — приводит слова Аморима ВВС.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ.