Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов выразил мнение, что хавбек у московского «Локомотива» Алексею Батракову по стилю игры больше всего подходит испанская «Барселона».

Алексей Батраков globallookpress.com

Ранее стало известно, что Батракова хотят заполучить команды из Серии А.

«Батраков у нас один из самых талантливых игроков, это видно по всем его качествам. Здесь он лидер команды, постоянно в основе играет, ему полностью доверяют. В "Барселоне" будет жесточайшая конкуренция, как бы не обжечься… В том, что он заиграет, я не сомневаюсь.

В будущем может уехать в какую‑то суперклассную европейскую команду. Там времени на раскачку нет, нужно в каждой игре, в чемпионате, в кубке, в Лиге чемпионов доказывать свою состоятельность.

Я не удивлюсь, если поступит предложение не только от "Барселоны", а еще и от других европейских клубов. По стилю игры, я думаю, "Барселона" ему больше всего подходит», — сказал Колыванов «Матч ТВ».