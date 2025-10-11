В группе I европейской квалификации чемпионата мира сборная Эстонии примет сборную Италии. Поединок пройдет 11 октября в Таллине. Начало в 21:45 мск.

Италия имеет 9 очков, которые она набрала благодаря последней победе над Израилем (5:4). Этот результат позволил команде выйти на 2-е место. Таким образом, итальянцы имеют 3 победы подряд.

У Эстонии 3 очка и 3 поражения подряд. Последним результатом стало выездное поражение 0:5 от Италии, хотя перед норвежцами эстонцы смогли отстоять ворота и пропустили только один мяч (0:1).

В этом поединке Италии нужна только победа. Она позволит им гарантировано остаться на 2-й позиции.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.27.

Котировки букмекеров: 30.0 на победу Эстонии, 12.5 на ничью, 1.08 на победу Италии.

Прогноз искусственного интеллекта: ничья с разменом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Эстония — Италия смотрите на LiveCup.Run.

