В группе I европейской квалификации чемпионата мира сборная Эстонии примет сборную Италии. Поединок пройдет 11 октября в Таллине. Начало в 21:45 мск.
Италия имеет 9 очков, которые она набрала благодаря последней победе над Израилем (5:4). Этот результат позволил команде выйти на 2-е место. Таким образом, итальянцы имеют 3 победы подряд.
У Эстонии 3 очка и 3 поражения подряд. Последним результатом стало выездное поражение 0:5 от Италии, хотя перед норвежцами эстонцы смогли отстоять ворота и пропустили только один мяч (0:1).
В этом поединке Италии нужна только победа. Она позволит им гарантировано остаться на 2-й позиции.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.27.
- Котировки букмекеров: 30.0 на победу Эстонии, 12.5 на ничью, 1.08 на победу Италии.
- Прогноз искусственного интеллекта: ничья с разменом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Эстония — Италия смотрите на LiveCup.Run.
