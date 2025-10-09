Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян второй месяц подряд признан лучшим футболистом клуба — на этот раз по итогам сентября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале команды.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

Болельщики отдали за Сперцяна 25,5% голосов. Второе место занял защитник Станислав Агкацев (19,6%), третьим стал нападающий Диего Коста (11,3%). Ранее Сперцян уже получал эту награду по итогам июля–августа.

В текущем сезоне 25-летний армянин провёл 16 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал десять результативных передач.