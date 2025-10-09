9 октября в Глазго состоится матч отборочного цикла чемпионата мира — в группе С встретятся команды Шотландии и Греции. Старт игры в 21:45 по мск.

Шотландия имеет 4 очка и занимает 2-е место, тогда как Греция отстает всего на один балл. Таким образом, сегодня команды будут бороться за вторую строчку.

Шотландия в этом отборе еще не пропускала. Она сыграла нулевую с Данией и победила Беларусь 2:0. Греция крупно проиграла датчанам 0:3, но разгромила Беларусь со счетом 5:1.

Команды пересекались в минувшей Лиге наций. В Глазго победила Греция 3:0, в Пирее — Шотландия 1:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru предлагают свой прогноз с коэффициентом 1.84.

Букмекеры дают 2.95 на победу Шотландии, 3.10 на ничью, 2.67 на победу Греции.

Искусственный интеллект сделал ставку на победу Греции со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Шотландия — Греция смотрите на LiveCup.Run.

