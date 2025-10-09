Сборная Шотландии продолжает путь к первому за 38 лет чемпионату мира и принимает опасную Грецию, которая уже обожгла шотландцев весной. Команда Стива Кларка не проигрывает в отборе и идёт вровень с Данией, но греческая сборная готова вновь навязать борьбу, напомнив, как в марте разгромила соперника в Лиге наций.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

46' Второй тайм! Без замен пока что.

45+1' Перерыв! Аккуратный тайм от обеих команд, но Греция была намного конкретнее в атаке — хозяевам надо прибавлять. Отдыхаем 15 минут!

45' Добавлена минута.

44' Зафирис получил жёлтую карточку за симуляцию. Арбитр уверен, что специально падал грек после контакта с Фергюсоном.

42' Мактоминей сфолил на Павлидисе, перестарался шотландец в прессинге.

41' Хики отборолся с Цимикасом на фланге, заработал аут.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 0 Удары мимо 1 42 Владение мячом 58 1 Угловые удары 1 0 Офсайды 2 6 Фолы 9

38' Макгинн навесил с правого фланга, снова не получается довести мяч до Адамса.

37' Доук промчался по левому флангу и попытался прострелить — Ваяннидис успел в подкате заблокировать.

35' Доук навесил в штрафную, Мавропанос выиграл борьбу вверху и вынес мяч.

34' А вот и первая жёлтая карточка. Курбелис её получает за фол на Макгинне, жёстко встретил соперника, точно не сыграл в мяч.

33' Павлидис пробил с левой из-за штрафной — Ганн забрал мяч после рикошета.

31' 65% владение мячом в пользу гостей после получаса игры.

29' Несколько минут владеет мячом Греция, пока что только отбиваться остаётся хозяевам.

26' Цимикас навесил в штрафную — не смог зацепиться за мяч партнёр, Робертсон выиграл верх.

24' Павлидис отдал пас Цолису на границу штрафной, но тот не смог обработать мяч.

23' Нечасто получается выходить в финальную треть у обеих команд, мяч вязнет в центре.

20' Цолис в офсайде оказался.

18' С угла поля навесил Макгинн, опасно скинул Мактоминей — но пробить не дал Цолакис.

17' Греки активно прессинговали в штрафной, в итоге рукой сыграл Масурас.

15' Цимикас с границы штрафной пробил на подборе, выше ворот.

14' Бакасетас сильно пробил с лёта из штрафной – заблокировал Тирни!

12' Курбелис опасно, казалось, навешивал, но мяч пролетел мимо всех.

09' Адамс толкнул Мавропаноса в спину в центре поля, контратака прервана.

07' Могли забивать греки! Павлидис не замкнул на дальней штанге после передачи Бакасетаса на дальнюю!

04' Масурас грубовато сыграл против соперника, но без жёлтых пока что.

02' Тирни не совсем уверенно скинул назад вратарю, но успел выйти и забрать мяч Ганн.

01' Хозяева начали с центра поля, поехали!

До матча

21:47 Матч начинается с минуты молчания в честь Рода Петри.

21:45 Команды на поле, гимны спеты, атмосфера невероятная, всё готово к старту!

21:40 В Глазго сегодня около 13 градусов, что неплохо для осенней Шотландии, но в течение игры могут быть осадки.

21:20 Судейская бригада матча: главный арбитр: Эспен Эскас (Норвегия); помощники: Ян Эрик Энган (Норвегия), Исаак Элиас Башевкин (Норвегия); четвёртый арбитр: Мохаммад Усман Аслам (Норвегия); видеоассистент (ВАР): Пол ван Бёкель (Нидерланды); ассистент ВАР: Кристоффер Хагенес (Норвегия).

20:50 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

Шотландия: Ганн, Хики, Робертсон (к), Хэнли, Суттар, Мактоминей, Макгинн, Фергюсон, Кристи, Доук, Адамс.

Греция: Цолакис, Ваяннидис, Мавропанос, Кулиеракис, Цимикас, Курбелис, Зафеирис, Масурас, Бакасетас (к), Цолис, Павлидис.

Шотландия

После тяжёлого Евро-2024 и летней перезагрузки Кларк вывел команду на стабильный уровень. В сентябре шотландцы выжали ничью в Копенгагене (0:0) и спокойно разобрались с Беларусью (2:0).

В сумме — три «сухих» матча подряд, чего не случалось с ноября 2021-го. В обороне надёжно действует пара Хендри — Тирни, а в атаке форма Че Адамса радует — гол в пртив белорусов и постоянная активность. Для Кларка эта неделя особенная: матч с Грецией станет 71-м у руля сборной, по этому показателю он догоняет легендарного Крейга Брауна.

Сейчас Шотландия занимает первое место в группе C (вместе с Данией) и может гарантировать себе минимум плей-офф уже этой осенью, если обыграет греков и белорусов. В заявке по-прежнему крепкий костяк: Робертсон, Мактоминей, Макгинн, Тирни, а также юный Бен Доук, получивший шанс после ярких выступлений за «Борнмут».

Греция

Сборная Ивана Йовановича уже доказала, что умеет играть с Шотландией — весной греки разгромили соперника 3:0 на том же «Хэмпден Парк» в Лиге Наций. В отборе на ЧМ старт получился мощным: 5:1 с Беларусью, но затем последовало болезненное поражение 0:3 от Дании. При этом команда остаётся в числе претендентов на топ-2, отставая от лидеров всего на одно очко.

Сильная сторона Греции — выездная форма. Команда выиграла пять последних гостевых матчей, включая громкие победы над Ирландией, Англией и как раз Шотландией.

В защите из-за травмы не сыграет Панайотис Рецос, но есть крепкая пара Мавропанос — Кулиеракис, на фланге слева ожидается Костас Цимикас, а впереди неизменно острый Вангелис Павлидис, забивший 5 голов за «Бенфику» в чемпионате Португалии. Капитан Бакасетас может вернуться в старт и сыграть под нападающим.

В Глазго ждут реванша за весеннее унижение. Шотландцы стали более сбалансированными, но греческая сборная — одна из самых организованных в Европе в переходных фазах.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.84.