Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался по поводу целей национальной команды в ближайшем отборочном цикле ЧМ-2026.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com

«Нужно думать о настоящем — идти от матча к матчу.  Конечно, цель — выйти на чемпионат мира и выиграть его, но к каждому этапу нужно подходить постепенно.  Сейчас у нас два домашних матча, и, как сказал Роберто Мартинес, важно наслаждаться моментом.  Когда мы играем дома, с нашими болельщиками, мы особенно сильны.

Для меня честь играть за Португалию.  Я всегда чувствую поддержку наших болельщиков, даже когда что-то идёт не так.  Уверен, что мы успешно проведём ближайшие игры и выйдем на чемпионат мира», — цитирует Криштиану O Bola.