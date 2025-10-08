Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался по поводу целей национальной команды в ближайшем отборочном цикле ЧМ-2026.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Нужно думать о настоящем — идти от матча к матчу. Конечно, цель — выйти на чемпионат мира и выиграть его, но к каждому этапу нужно подходить постепенно. Сейчас у нас два домашних матча, и, как сказал Роберто Мартинес, важно наслаждаться моментом. Когда мы играем дома, с нашими болельщиками, мы особенно сильны.

Для меня честь играть за Португалию. Я всегда чувствую поддержку наших болельщиков, даже когда что-то идёт не так. Уверен, что мы успешно проведём ближайшие игры и выйдем на чемпионат мира», — цитирует Криштиану O Bola.