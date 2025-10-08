Завершились матчи квалификации ЧМ-2026 в африканской зоне.
В одной из игр сборная Эфиопии победила команду Гвинеи-Бисау со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Рамкел Джеймс на 27-й минуте.
Эфиопия набрала 9 очков и идет 5-й в турнирной таблице группы А, Гвинея-Бисау (10) — четвертая.
В параллельной игре сборные Эсватини и Анголы сыграли вничью 2:2. На дубль Юстика Фигуэрейдо гости ответили точными ударами Джонатана Буату и Папеля Ари.
Также сборная Камеруна на выезде переиграла команду Маврикия с результатом 2:0. Голами в данной игре смогли отметиться Муми Нгамале и Брайан Мбеумо.
И, наконец, сборные Ливии и Кабо-Верде сыграли вничью 3:3. На автогол Роберто Лопеса и голы Эзоо Эль Мариами и Махмуда Аль Шалви гости ответили забитыми мячами Тельмо Арканджо, Сидни Кабрала и Вилли Семедо.
В группе D ситуация следующая: Кабо-Верде (20) — первый, Камерун (18) — второй, Ливия (15) — третья, Ангола (11) — четвертая, Маврикий (5) — пятый, Эсватини (3) — шестой.