Завершились матчи квалификации ЧМ-2026 в африканской зоне.

сборная Камеруна globallookpress.com

В одной из игр сборная Эфиопии победила команду Гвинеи-Бисау со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Рамкел Джеймс на 27-й минуте.

Эфиопия набрала 9 очков и идет 5-й в турнирной таблице группы А, Гвинея-Бисау (10) — четвертая.

В параллельной игре сборные Эсватини и Анголы сыграли вничью 2:2. На дубль Юстика Фигуэрейдо гости ответили точными ударами Джонатана Буату и Папеля Ари.

Также сборная Камеруна на выезде переиграла команду Маврикия с результатом 2:0. Голами в данной игре смогли отметиться Муми Нгамале и Брайан Мбеумо.

Результат матча Mauritius ЧМ-2026. Отбор. Африка 0:1 Камерун Яунде 0:1 Муми Нгамалё 57' Mauritius: Lindsay Rose, Dorian Chiotti, Emmanuel Vincent, Wilson Mootoo ( Jordan Francois 36' ), Dylan Collard, Gabriel Caliste, Rosario Latouchent, Kevin Bru, Jeremy Villeneuve ( Fernando Jackson 54' ), Darel Arthee, Yannick Aristide Камерун: Андре Онана, Нуху Толо, Махамаду Нагида, Майкл Нгаду, Джексон Тшатшуа, Карлос Балеба, Артур Авом, Карл Этта Эйонг, Эрик Максим Шупо-Мотинг, Жорж-Кевин Н'Куду ( Кристиан Бассогог 46' ), Муми Нгамалё Жёлтая карточка: Майкл Нгаду 48' (Камерун)

И, наконец, сборные Ливии и Кабо-Верде сыграли вничью 3:3. На автогол Роберто Лопеса и голы Эзоо Эль Мариами и Махмуда Аль Шалви гости ответили забитыми мячами Тельмо Арканджо, Сидни Кабрала и Вилли Семедо.

В группе D ситуация следующая: Кабо-Верде (20) — первый, Камерун (18) — второй, Ливия (15) — третья, Ангола (11) — четвертая, Маврикий (5) — пятый, Эсватини (3) — шестой.