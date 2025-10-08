Завершились матчи квалификации ЧМ-2026 в африканской зоне.

В одной из игр сборная Эфиопии победила команду Гвинеи-Бисау со счетом 1:0.  Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Рамкел Джеймс на 27-й минуте.

Эфиопия набрала 9 очков и идет 5-й в турнирной таблице группы А, Гвинея-Бисау (10) — четвертая.

В параллельной игре сборные Эсватини и Анголы сыграли вничью 2:2.  На дубль Юстика Фигуэрейдо гости ответили точными ударами Джонатана Буату и Папеля Ари.

Также сборная Камеруна на выезде переиграла команду Маврикия с результатом 2:0.  Голами в данной игре смогли отметиться Муми Нгамале и Брайан Мбеумо.

Результат матча

MauritiusЧМ-2026. Отбор. АфрикаMauritius0:1КамерунКамерунЯунде
0:1 Муми Нгамалё 57'
Mauritius:  Lindsay Rose,  Dorian Chiotti,  Emmanuel Vincent,  Wilson Mootoo (Jordan Francois 36'),  Dylan Collard,  Gabriel Caliste,  Rosario Latouchent,  Kevin Bru,  Jeremy Villeneuve (Fernando Jackson 54'),  Darel Arthee,  Yannick Aristide
Камерун:  Андре Онана,  Нуху Толо,  Махамаду Нагида,  Майкл Нгаду,  Джексон Тшатшуа,  Карлос Балеба,  Артур Авом,  Карл Этта Эйонг,  Эрик Максим Шупо-Мотинг,  Жорж-Кевин Н'Куду (Кристиан Бассогог 46'),  Муми Нгамалё
Жёлтая карточка:  Майкл Нгаду 48' (Камерун)

И, наконец, сборные Ливии и Кабо-Верде сыграли вничью 3:3.  На автогол Роберто Лопеса и голы Эзоо Эль Мариами и Махмуда Аль Шалви гости ответили забитыми мячами Тельмо Арканджо, Сидни Кабрала и Вилли Семедо.

В группе D ситуация следующая: Кабо-Верде (20) — первый, Камерун (18) — второй, Ливия (15) — третья, Ангола (11) — четвертая, Маврикий (5) — пятый, Эсватини (3) — шестой.