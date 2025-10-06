Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался по поводу возможной увольнения Деяна Станковича с поста главного тренера «красно-белых».

Деян Станкович globallookpress.com

«Да Станковича давно нужно было отправлять отставку. Что тянуть? Перед большим перерывом в чемпионате как раз вовремя будет, а там уже долгие зимние сборы будут, и придет новый тренер. До зимней паузы в принципе всего ничего остаётся.

Станковича можно отправить в отставку уже сейчас, но там же все юридические вопросы надо решить, чтобы все стороны остались довольны. К тому же, он со всей своей командой тренеров уйдет, а не один, а это тоже нюансы. Все зависит от условий расторжения контракта.

Как я понимаю, в "Спартаке" сейчас ожидаются глобальные изменения и в руководстве, и в спортивном менеджменте. Такое финансирование у клуба серьезное, а чемпионами раз в 20 лет становятся. Мы в свое время, не имея денег, чемпионами становились регулярно. А тут… Стало быть, искать ошибки надо у руководства», — приводит слова Заварзина «Матч ТВ».

Станкович 20 сентября был дисквалифицирован КДК РФС на месяц во всех российских футбольных соревнованиях.

Сейчас красно-белые с 18 очками располагаются на шестой строчке в таблице РПЛ.