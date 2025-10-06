Глава делегации сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о шансах «скуадра адзурры» выйти на чемпионат мира 2026 года.

Джанлуиджи Буффон globallookpress.com

«На 90% мы выйдем в плей-офф. В оставшихся играх мы должны продемонстрировать положительные моменты, которые у нас получались в последнее время. Людям и средствам массовой информации нужна вера в нас — мы должны продемонстрировать привязанность футболу», — цитирует слова Буффона Goal.com.

После четырёх проведённых матчей отбора на чемпионат мира по футболу — 2026 Италия занимает второе место в своей группе, набрав девять очков. Лидирует сборная Норвегии с 15 очками после пяти встреч.

Сборная Италии в последний раз играла на чемпионате мира в 2014-м году, где «скуадра адзурра» не смогла выйти из группы.